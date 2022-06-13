嘉縣再查獲非法倒廢土 罰2司機各6萬元原車運回

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嘉義縣環保局會同警方11日凌晨於大林鎮排路里農地，查獲2輛非法傾倒營建廢土的聯結車。（民雄警分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月13日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣再查獲非法倒廢土，環保局會同警方11日凌晨於大林鎮排路里農地查獲2輛非法傾倒營建廢土的聯結車，依違反廢棄物清理法每輛開罰新台幣6萬元，並責令原車運回。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿指出，繼9日凌晨在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口攔查4輛載運大量夾雜磚塊廢棄建物聯結車後，11日凌晨1時許，再與嘉義縣警方在大林鎮排路里農地查獲2輛聯結車非法傾倒營建廢土。

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嘉義縣環保局長張根穆表示，民雄警分局員警先發現2輛從農地離開的聯結車，且農地停放1輛怪手，推測是非法傾倒廢棄物，通報環保局共同前往埋伏，發現聯結車再載運土方回填掩蓋已埋入農地的營建棄廢物，當場人車俱獲。

張根穆指出，聯結車司機未隨車攜帶土石方產生源及處理地點證明文件，將司機依違反廢棄物清理法第9條規定，每輛開罰6萬元，並責令原車運回廢土。司機坦承廢土來自台北市某知名集團興建工程工地，後續將移請台北市政府依法查處。（編輯：戴光育）1110613