桃園大潭電廠工程鷹架倒塌 6傷送醫

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市觀音區大潭電廠內工程鷹架今天下午發生倒塌意外，桃園市政府消防局獲報前往現場，救出2名受困人員，事故共造成6人受傷都已就醫。事故原因，正由施工單位調查中。

消防局指出，下午5時25分接獲民眾報案，指稱觀音區大潭電廠有鷹架意外倒塌。獲報後，立即派員前往協助搶救。消防人員抵達後發現，現場為大潭電廠施工鷹架倒塌，造成6人受傷，其中2名傷者受困，消防人員立即使用破壞器材協助脫困。

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消防局表示，6名受傷人員中，3名輕傷患者，自行就醫。其餘3人，50歲諶姓男性子後腦頭頸多處撕裂傷、意識清楚；46歲蔡姓男子頭部及手部撕裂傷；41歲張姓男子手掌及雙大腿疑似骨折，都已分別送往醫院治療。

據了解，台電正進行觀音區大潭電廠機組工程，疑似7號機組外牆鷹架發生倒塌意外，才會造成6名工人受傷。至於事故原因，正由施工單位調查中。（編輯：戴光育）1110613