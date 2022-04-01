王美花：防疫最優先 今夏夜間尖峰電力調度沒問題

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（中央社記者溫貴香台北1日電）原定6月上線的大潭電廠8號機組近日因移工確診，工程延宕。經濟部長王美花表示，防疫最優先，至於夏季夜間尖峰供電已經過盤整規劃，電力調度上是沒有問題的。

王美花上午在立法院前，被問到大潭電廠8號機組原定今年6月完工上線，恐因近期移工連環確診而延宕的問題。她表示，大潭的工區北部施工處日前確實有移工確診，依照相關規定，員工皆居家隔離。

王美花說，防疫最優先，先把疫情都控制下來，後續才能繼續相關工程進度，才能知道什麼時候可以復工，至於復工之後如何追趕工程進度，經濟部會進行盤點。

她指出，若僅就今年夏天用電，去年就已盤整完畢；加上今年水情好，所以在夜間尖峰時間，電量調度是沒有問題的。

外界質疑，原定6月底完工的8號機幾乎無法如期，加上先前發生火災的新桃電廠9月底前無法歸隊，大潭7號暫緩停機救援，將少掉約2.8％備轉容量率。

王美花對此表示，大潭工區部分，會影響的是大潭8號機，「8號機如果好，7號機會下去，8號機沒有好之前，7號機還是可以持續發電」；新桃部分，台電也與民營電廠密切配合溝通，兩個機組把線路做好就可以趕快恢復。

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政府規劃2050年淨零路徑再生能源占7成，但有學者認為很難達到，王美花表示，2050淨零碳排確實是個挑戰，不僅對台灣、對全球各國都是很大的挑戰，國際能源署（IEA）的要求甚至還認為再生能源要到9成，每個國家會針對每個國家的狀況來設定推進。

她進一步表示，對於上述2050年的目標，在2030年之前就需要把可以知道的再生能源極大化開發，2030之後也需要非常多的技術導入，才可以加速淨零的路徑，這是很大的議題，會與政府跨部門之間、民間一起來努力。（編輯：翟思嘉）1110401