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運輸私菸遭罰逾700萬元 台南53歲男拒繳被管收

2022/6/14 18:49（6/14 19:01 更新）
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53歲洪姓男子民國105年間運輸私菸被查獲，遭台南市財政稅務局裁罰新台幣600萬元，後又於109年間被查獲再犯，財稅局再裁罰179萬750元。洪男拒繳欠款後被移送強制執行，法務部行政執行署台南分署14日通知洪男到案，訊後聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月14日
53歲洪姓男子民國105年間運輸私菸被查獲，遭台南市財政稅務局裁罰新台幣600萬元，後又於109年間被查獲再犯，財稅局再裁罰179萬750元。洪男拒繳欠款後被移送強制執行，法務部行政執行署台南分署14日通知洪男到案，訊後聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月14日
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市洪姓男子兩度運輸私菸逾23萬包，卻拒繳罰款新台幣700多萬元，行政執行署台南分署今天通知到案，訊後聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天發布新聞稿指出，53歲洪男民國105年間運輸私菸23萬多包被查獲，遭台南市政府財政稅務局裁罰600萬元；洪男於109年間又被查獲運輸私菸7070包，市府財稅局再裁罰179萬750元。

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洪男拒繳欠款後被移送強制執行，執行官調查發現，洪男在106年3月處分書送達後至108年11月間，借用前妻帳戶先後提款2000萬餘元；洪男帳戶106年3月至9月間還有3筆共65萬元交易。

洪男今天到案說明，執行官認定洪男「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，當場留置洪男，向台南地方法院聲請管收獲准，隨即解送台南看守所附設管收所。（編輯：陳仁華）1110614

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