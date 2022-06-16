疑家庭爭吵縱火釀災 新竹市輪胎汽修廠8死

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新竹市東大路一段一間輪胎汽車維修廠15日晚間發生火警，警消獲報到場撲滅火勢，並找到4具大人、4具小孩遺體，現場疑為家庭吵架釀災，檢警介入調查。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市東大路一段一間輪胎汽車維修廠昨天晚間發生火警，警消獲報到場撲滅火勢，並找到4具大人、4具小孩遺體，現場疑為家庭吵架釀災，檢警介入調查。

新竹市消防局昨天晚間10時許受理東大路一段火警，現場為二層樓鐵皮建築物全面燃燒，警消共出3水線滅火，半小時左右火勢控制。

據現場民眾表示，昨晚疑為屋主的兒子與家人發生口角，情緒不滿縱火，據屋主表示廠內還有4名大人、4名小孩受困。

警消昨天深夜將火勢撲滅，今天凌晨零時許在現場找到8具遺體，檢警獲報後也到場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。

警消表示，這起火警罹難者為同一個家庭成員，昨晚疑二兒子與媽媽吵架，情緒不滿縱火，屋主見狀順利逃出，縱火的二兒子逃出後立即遭逮後送醫，廠內則有8人受困。

據屋主表示，未逃出火場的包括他妻子、2名媳婦、1名女兒共4名大人，以及1歲、4歲、7歲與10歲孩童，均因火勢猛烈逃生不及，葬身火海。

新竹市長林智堅昨天深夜在社群網站臉書（Facebook ）貼文表示，已責成新竹市政府相關局處，務必第一時間支援家屬安置與後續生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。 （編輯：陳正健）1110616