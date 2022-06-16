竹市輪胎行火警釀8死 屋主二兒子疑金錢問題縱火

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新竹市東大路一段「正義輪胎行」15日深夜發生火警釀8死，起火原因為屋主的二兒子陳彥翔（圖）疑與家人吵架後，駕車到加油站買汽油回家縱火。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市「正義輪胎行」昨晚疑遭屋主二兒子陳彥翔縱火釀8死，經警方進一步了解，陳嫌疑因金錢問題與家人發生口角，情緒失控買汽油縱火，詳細案情仍待檢警調查釐清。

新竹市消防局昨晚10時許接獲民眾報案，指新竹市東大路一段137號的兩層樓建築火警，出動25輛救火、救護車輛，派遣165名警義消搶救，火勢於10時36分獲得控制，最後仍不幸在火場找到8具遺體。

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經警方初步了解，陳彥翔昨天晚間疑因金錢問題，與家人發生爭吵，情緒失控開車到加油站購買汽油，返回店內縱火，當時多名大人見狀，疑似為了要救小孩而衝往2樓，但火勢迅速延燒且猛烈，4名大人、4名小孩逃生不及，葬身火海。

警方指出，陳彥翔昨晚涉縱火後立即遭警方依現行犯逮捕，由於他身上有燒燙傷、嗆傷，目前仍在醫院加護病房治療中，詳細案情及陳男縱火動機為何，有待警方調查釐清。（編輯：李錫璋）1110616