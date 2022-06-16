輪胎行火警釀8死 竹市提供死亡救助每人20萬元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）新竹市東大路一段「正義輪胎行」昨晚遭縱火釀8死悲劇，新竹市政府今天表示，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元，陪伴家屬度過難關。

新竹市政府上午發布新聞稿指出，市府社會處社工已於第一時間關懷家屬協助緊急安置與喪葬事宜，並提供死亡救助每人新台幣20萬元。後續將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助申請，陪伴家屬度過難關。

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新竹市消防局第一大隊長張智智今天記者會表示，依屋主說明，昨晚二兒子陳彥翔與家人吵架後，駕車到加油站買汽油回家，在縱火後逃離現場受傷遭到壓制送醫，位在1樓的屋主及時逃生，2樓的4名大人、4名小孩均逃生不及葬身火海。

新竹市警察局第二分局長蘇偉荃表示，經檢警漏夜相，死者身分包括陳彥翔的妻子（28歲），以及分別只有3歲、6歲及7歲的3個孩子；另外，還有陳的母親、妹妹、大嫂與1歲的孩子。陳嫌在事發後遭壓制逮捕、戒護就醫，陳彥翔的父親則由社會處協助安置，全案依殺人縱火罪嫌移送偵辦。（編輯：孫承武）1110616