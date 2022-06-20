台61線嘉義段大貨車追撞故障車 1駕駛當場死亡

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）台61線嘉義縣布袋路段今天發生大貨車追撞停在內線道故障車輛曳引車，造成大貨車宋姓駕駛當場死亡，曳引車蔣姓駕駛並無在後方設置警示標誌，檢警將送交通鑑定釐清肇事責任。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢警上午會同法醫進行相驗，現年32歲的大貨車駕駛宋姓男子全身多重鈍性創傷、顱骨與全身多處骨折導致創傷性休克死亡。

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檢警表示，29歲駕駛營業貨運曳引車蔣姓男子，凌晨3時50分左右行經台61線275.4公里處（嘉義縣布袋鎮）北向路段時，因車輛故障停在內線車道，不料後方駕駛大貨車宋姓男子因閃避不及直接追撞，宋男當場死亡未送醫。

檢警指出，曳引車駕駛蔣男於車輛故障時，並未在後方設置故障警示標誌，且曳引車沒有電力，無開啟警示閃黃燈，加上事故現場昏暗，大貨車發現前方故障曳引車時，已來不及閃避直接追撞，不過，將送交通事故鑑定，以釐清雙方肇事責任。（編輯：謝雅竹）1110620