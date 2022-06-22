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食糧行負責人遭控強賣雞蛋 法院裁定不罰

2022/6/22 17:24
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（中央社記者蕭博文台北22日電）張姓民眾指控台北市某食糧行規定購買雞蛋須先達成最低消費，涉嫌強賣。案經警方將吳姓負責人依社維法移送，士院認為只是銷售手法，店家也未強迫消費者，日前裁定不罰。

士林地方法院裁定書指出，張姓民眾今年2月前往台北市北投區某食糧行購買雞蛋，店員告知必須在店內購買新台幣200元以上商品才能購買雞蛋，因而認為店家有違反社會秩序維護法強賣之嫌。

食糧行吳姓負責人向警方表示，有貼告示牌表示買滿50元可買10顆雞蛋，滿200元可買20顆雞蛋，用意在使客人都能買到雞蛋；台北市政府警察局北投分局認為，吳姓負責人是否有強賣行為須由法院釐清，依法移送。

法院裁定指出，店家雖有購買200元商品才能購買20顆雞蛋的規定，但只是將店內販售的雞蛋與其他商品做合併購買的銷售手法；消費者若不願意以此方式購買，店家亦無任何強迫，消費者有自由選擇是否要以此方式向店家購買的權利。

法官認為，難以認定吳姓負責人有何強賣行為，依法諭知不罰。可抗告。（編輯：方沛清）1110622

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