施用毒品者再犯防止推進計畫 估可減1124人再犯

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（中央社記者劉世怡台北22日電）法務部今天說，提報「施用毒品者再犯防止推進計畫」，經行政院毒品防制會報肯定後，訂7月起實施，預計未來2年內降低1.5%再犯率，約1124人，也能減少毒駕、搶奪等衍生犯罪。

法務部發布新聞稿指出，總統蔡英文多次在公開演說中強調「反毒是政府的第一要務」，行政院於民國106年間針對毒品問題，統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒、綜合規劃等五大面向，提出「新世代反毒策略行動綱領」，成功把施用毒品新生人口（初用毒品）數從106年的1萬4016人，下降到109年的9317人，減少4699人。

新聞稿指出，從再犯的角度觀察，法務部發現，施用毒品個案具有高再犯、高復發的特性，因此如何降低施用毒品者高再犯的問題，是「新世代反毒策略2.0」要面對的挑戰；有鑑於此，行政院在核定新世代反毒策略行動綱領（第二期）計畫時，總目標除了「降低毒品新生人口」外，增加「抑制毒品再犯」，並依三減新策略中「減少毒品需求、危害」的策略思維，新增「再犯防止推進計畫」。

降低再犯率雖為衛福部毒品危害防制中心的責任，但法務部為了協助彌補社會安全網，由部長蔡清祥邀集衛福部、教育部、內政部等相關部會多次研商，於去年6月擬具「施用毒品者再犯防止推進計畫」，21日提報行政院毒品防制會報，由法務部說明計畫的架構、重點、方案、目標，獲得院長蘇貞昌肯定。

法務部表示，此計畫針對毒品成癮者的複合性問題，以「新世代反毒策略行動綱領」為基礎，結合社政、衛生、勞政、警政、矯正、觀護、更生保護等跨部會資源，以掌握6個月再犯關鍵期為主軸，推動五項重點。

首先，警察調查及檢察官偵查階段中遇有毒品個案，依其意願轉介毒防中心，及早提供戒癮資訊與服務，並貫徹銜接到入監、出監或社區處遇的服務網絡，以達及早轉介，掌握關鍵期的效益。

其次，落實矯正機構內的個別化輔導處遇，並在出監前作好各項社會復歸服務間的轉銜機制。第三，增加租屋補助等多元居住服務、提升雇主僱用意願及就業穩定、推動緩起訴戒癮多元方案、家庭支持與復歸服務、建立多元問題個案在地服務資源網絡、強化毒品危害講習成效。

第四，透過宣導及表揚活動等，降低污名效應，提升大眾對於個案及家庭接納氛圍，並強化個案及親友求助意願。

最後，建立兒少個案保護處理機制，強化其就學、就業與生活穩定性，培養獨立生活能力；加強少年輔導委員會輔導量能，採取學校輔導、社福資源、家長親職教育等合作機制，並增進少年與家庭間的關係修復與支持。

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法務部指出，計畫預定於今年7月起實施，將針對毒品成癮高再犯、高復發的特性，在醫療、就業、就學、居住、家庭支持等面向提供整合服務，以減少再犯，增進社會復歸。

適用對象將包括出獄的收容人、緩起訴戒癮治療確定個案、毒品裁罰確定、施用毒品的兒少年，目標訂在113年12月底，再度施用毒品成人與兒少人數比率各下降1.5%。預估再犯者減少1124人，也能降低例如：毒駕、家暴、詐欺、竊盜、搶奪等衍生性犯罪發生。（編輯：李亨山）1110622