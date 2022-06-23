葉家3兄弟案後再有遊民猝死 彰縣府協助處理後事

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化和美鎮姚姓男子為縣府列冊遊民，日前因肝硬化住院採檢確認染疫，20日出院同意入住機構，沒想到昨晚入住機構前要做健檢時在醫院猝死，縣府則說，已協助家屬處理後事。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美日前披露和美葉家3兄弟案，昨晚接受媒體聯訪指出，和美鎮1名60多歲姚男因3餐不繼以寺廟為家，體重僅剩約40公斤，日前住院接受治療，出院後仍睡在寺廟，昨晚倒臥街頭緊急送醫，沒想到在醫院猝死。

彰縣府社會處則發布新聞指出，姚男為列冊在案的遊民，不是葉家3兄弟翻版，社會處一直勸說姚男入住機構，但姚男一直不願接受安置，6月1日因肝硬化住院，經採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），20日出院後，社工發現健康狀況仍不佳，經勸說同意入住機構，昨天下午社工安排姚男入住機構，在等待時，里長才通報賴清美。

賴清美則說，20日接到里長通知姚男出院，隔天前往探望，發現姚男身無分文沒吃東西，先拿錢請附近民眾買東西給姚男吃，昨天也想請社會處幫忙安置，但姚男表示他要看醫生，才想說改成今天請社會處前來協助安置事宜，她認為社會處未關注姚男。

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彰縣府社會處長王蘭心今天接受媒體聯訪指出， 姚男長期身體狀況不佳，社工一直勸說安排入住機構，昨晚入住機構前進行健檢，沒想到在醫院猝死，死因則由醫院確認，社會處已通知他的家人，也會協助處理後事。

收治姚男的惠來醫療社團法人宏仁醫院則說，姚男昨晚到院時發高燒、精神倦怠，但意識清楚，不過快篩呈現陽性，院方先安排專責病房並抽血檢驗、打點滴，不過姚男在等候轉病房時失去生命跡象，晚上10時不治，死因為肺炎引發呼吸衰竭，且有糖尿病和結腸不明腫瘤。（編輯：謝雅竹）1110623