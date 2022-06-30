台3線棉被裹屍案 二審判徐姓主嫌16年

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（中央社記者劉世怡台北30日電）新竹縣橫山鄉台3線109年間驚傳棉被裹屍案，一審依加重強盜及傷害致死等罪判徐姓主嫌18年。二審今認定不構成加重強盜，僅構成剝奪他人行動自由罪，其他罪名相符，判徐男16年。

新竹地檢署起訴書指出，徐姓男子與被害人彭姓男子因參與詐欺案，在分配贓款產生糾紛，彭男還將徐男轎車典當獲新台幣30萬元，全數花光，讓徐男心懷怨恨，進而報復。

檢方指出，徐男在民國109年11月12日，與同夥在芎林鄉一處鐵皮屋內，逼問彭男如何處理轎車與贖回問題，雙方起口角，徐男徒手毆打彭男並持刀柄，猛敲彭男頭部。其他名同夥，甚至持電擊棒電擊彭男身體，長椅板凳敲擊彭男背部，並以腳踹頭部。

彭男因而受傷，且傷口不斷大量出血、倒在地上痛苦呻吟，對方怕哀嚎聲會吵到外人，開車將彭男載走，並前往彭男家中尋找財物，但搜刮無所獲，仍搬走彭男家中的音響、喇叭、電動工具等物品，打算變賣。

隔天，徐男一夥駕車行經橫山鄉台三線，轉身要看彭男狀況，不慎失控自撞中央分隔島肇事。徐男與同夥將彭男遺體以棉被裹屍，並放置在轎車後座，棄置現場後逃逸，不久被逮。檢方於110年將全案偵結，依殺人與幫助殺人等罪嫌起訴徐男與5名共犯。

一審新竹地方法院認定，徐男等人行為不構成殺人罪，構成傷害致死罪。依加重強盜、傷害致死及非法持有手槍罪，判徐男應執行18年，5名共犯則遭判1年4月至9年不等刑度。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，高院考量，彭男死後經相驗及鑑定，他全身多處有傷並有開放性傷口出血以及毒品過量，再加上胃的內容物反溢吸入呼吸道，最後因甲基安非他命中毒、低血容性休克、 窒息而死亡，死亡方式歸類「他殺」，也就是，造成彭男致死為多項原因共同造成。

高院指出，徐男為了解車子遭典當經過，與2名共犯強押彭男至住處取走物品部分，徐男等人行為不成立加重強盜罪，僅成立刑法的剝奪他人行動自由罪。

高院今天依剝奪他人行動自由罪、傷害致死及非法持有手槍罪，判徐男應執行16年，4名共犯遭判1年4月至9年不等刑度，1名共犯死亡，獲公訴不受理。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110630