嘉市蘭潭水庫1天2起溺斃案 8旬翁、34歲女身亡

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嘉義市蘭潭水庫30日發生2起溺斃案件，死者分別是34歲女子及8旬老翁。嘉義市消防局加強巡邏蘭潭水庫，防範溺水意外。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月30日

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（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義市蘭潭水庫今天發生2起溺斃案件，死者分別是34歲女子及8旬老翁，死因由警方調查釐清。嘉義市消防局將加強巡邏蘭潭水庫，防範溺水意外。

檢警表示，1名男子凌晨4時15分報案，指吳姓女友獨自前往蘭潭風景區後，一直聯繫不到。警方據報後，前往尋找，在水庫岸邊發現吳女的衣物、口罩及鞋子，立即通報消防局協尋。

經消防人員著潛水衣下水打撈，清晨5時40分將落水的吳女打撈上岸，她已明顯死亡，未送醫。

警方指出，蘭潭水庫下午4時許又發生一起溺水事件，1名8旬老翁的家屬在蘭潭水庫三信亭旁發現老翁的機車，擔心老翁發生意外，通報警方、消防人員到場搜救，經潛水人員下水打撈，將落水的老翁打撈上岸，但已明顯死亡。

嘉義市消防局指出，蘭潭水庫去年發生6起溺斃案，今年截至今天為止已發生7起溺斃案，將加強巡邏蘭潭水庫，防範溺水意外。（編輯：戴光育）1110630