花蓮警副所長運動後倒臥備勤室 送醫搶救無效

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花蓮縣新城警分局新城派出所副所長陳瑞欽（左）6月30日下午利用休息時間至附近國中跑步後，傍晚被發現倒臥所內備勤室，送醫搶救不治。圖為陳瑞欽平日工作情形。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年7月1日

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮新城警分局新城派出所副所長陳瑞欽，昨天下午跑完步後，被發現倒臥備勤室，經送醫急救無效，今天下午送回老家拔管，同事深感不捨。

新城警分局指出，53歲陳瑞欽是新城派出所巡佐兼副所長，從警資歷約33年，警專警員班133期畢業，在新城警分局服務11年，平時有運動習慣，勤餘時間至附近國中跑步。

新城警分局指出，陳瑞欽昨天下午4時許利用休息時間跑步約1小時後，返回駐地備勤室休息，傍晚5時48分被同事發現斜躺在木椅上，臉色慘白、沒有反應，立即施作心肺復甦術（CPR）並通報消防隊協助送醫，因搶救無效，今天下午送回老家拔管。

同事感慨表示，陳瑞欽有跑步習慣，平時飲食、作息都很養生，生活作息很好，對待同仁和善，深受同仁愛戴，對於他突然離世，大家都很難過、不捨。

新城警分局指出，將主動協助家屬辦理撫卹，為家屬爭取最大的權益，每天也會派2名同仁至瑞穗老家靈堂協助家屬辦理治喪直至出殯日。（編輯：謝雅竹）1110701