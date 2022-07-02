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汽車衝撞等紅燈車輛 再撞騎士釀1死2傷

2022/7/2 10:50（7/2 11:21 更新）
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台北市承德路4段、中正路口2日發生一起車禍，51歲胡姓汽車駕駛先推撞前方等紅燈的汽車，再往前方滑行，撞倒由南向北行駛機車，造成68歲陳姓機車騎士送醫不治，另56歲廖姓汽車駕駛及肇事胡姓駕駛受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年7月2日
台北市承德路4段、中正路口2日發生一起車禍，51歲胡姓汽車駕駛先推撞前方等紅燈的汽車，再往前方滑行，撞倒由南向北行駛機車，造成68歲陳姓機車騎士送醫不治，另56歲廖姓汽車駕駛及肇事胡姓駕駛受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年7月2日
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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市承德路4段、中正路口今晨發生一起車禍，51歲胡姓汽車駕駛先撞前方等紅燈的汽車，再滑行撞倒陳姓機車騎士，釀1死2傷，機車騎士送醫不治，詳細案發原因待查。

台北市消防局清晨4時42分獲報，士林區承德路4段、中正路交叉路口，發生2輛小客車與1輛機車車禍事故，派救護車到場發現，3人受傷，其中機車騎士送醫前已無呼吸心跳、2名汽車駕駛分別為右膝撕裂傷、背部輕微疼痛。

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轄區警方初步調查，胡姓汽車駕駛在百齡橋中正路行駛，至承德路4段路口時，忽然推撞前方停紅燈汽車，再往前方滑行，撞倒由南向北行駛機車，車禍造成68歲陳姓機車騎士送醫不治，另56歲廖姓汽車駕駛及肇事胡姓駕駛受傷。

警方到場時發現，胡姓肇事駕駛情緒不穩，經溝通後才把人送醫，經醫院抽血檢驗後，酒測值為零。詳細車禍原因仍待警方進一步調查、釐清。（編輯：方沛清）1110702

台北市士林區承德路4段、中正路交叉路口2日發生2輛小客車與1輛機車車禍事故，消防局獲報立即到場救援，車禍造成68歲陳姓機車騎士送醫不治，56歲廖姓汽車駕駛及肇事胡姓汽車駕駛受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年7月2日
台北市士林區承德路4段、中正路交叉路口2日發生2輛小客車與1輛機車車禍事故，消防局獲報立即到場救援，車禍造成68歲陳姓機車騎士送醫不治，56歲廖姓汽車駕駛及肇事胡姓汽車駕駛受傷。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年7月2日
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