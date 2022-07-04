北檢外鬥毆砍人 10嫌被起訴求處重刑

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（中央社記者林長順台北4日電）台北地檢署門口今年5月間發生鬥毆砍人事件，檢警陸續逮捕10多名嫌犯到案。北檢今天偵查終結，依殺人未遂等罪起訴黃姓男子10人，並求處重刑，涉案少年則移送少年法庭審理。

檢警調查，吳姓女子因涉及違反銀行法案件，今年5月3日上午在伍姓男子等友人陪同下到台北地方法院出庭，同案吳姓被害人也由林姓男子等友人陪同到庭，雙方人馬在庭訊後發生衝突，警方到場將伍、林等人逮捕送辦。

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檢警查出，伍男被逮後，透過行動電話告知黃姓男子，黃男召集多人到北檢門口集合，等到林男等人晚間10時許複訊結束步出北檢大門時一湧而上，持刀械等物砍殺林男。林男被送醫後倖免於難。

檢察官審酌伍男在砍殺林男時曾恫嚇「砍死你」等語，認定嫌犯有殺人故意，依殺人未遂罪起訴黃男、伍男等10名嫌犯，並請法院從重量刑，涉案的陳姓少年則移送少年法庭審理。（編輯：方沛清）1110704