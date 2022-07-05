台東男臉書貼照片示愛邀約衝浪受洗 跟騷危及安全檢方聲押獲准

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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）歐姓男子在台東瘋狂追求衝浪活動認識的女子，女方不堪其擾報案，警檢告誡、聲請保護令並令歐男不得騷擾，歐男仍持續跟騷危及女子安全，警方逮人送辦，檢方聲押獲准。

台東縣警察局今天表示，歐姓男子半年前在衝浪活動認識在民宿打工的女子，上個月展開瘋狂追求，寫情歌、使用女子照片公開在臉書示愛、不顧女子拒絕持續探詢女子住居所、邀約衝浪、要求陪伴受洗、甚至半夜不停打電話及傳送訊息，女子深受困擾。

歐男還到女子工作場所監視盯梢騷擾，更意圖進入女子工作場所欲帶走女子，行徑乖張。

警方調查，歐男涉及8種跟騷行為樣態中的6種，是典型的「情愛妄想型」，成功警分局除核發書面告誡，並聲請保護令，經移送台東地方檢察署後，檢察官諭知責付家屬，並命令歐男不得騷擾被害女子、靠近被害女子工作場所。

不料歐男於7月1、2日再度跟騷，違反書面告誡及檢察官命令，行為危及女子生命安全，經檢察官核發拘票，警方拘提逮捕，檢方聲押歐男獲准。

跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，台東縣警察局受理跟蹤騷擾案計15件，開出10件書面告誡。其中有2起攜帶凶器加重跟騷案、1起跟騷行為具反覆或持續性，且急迫危險及再犯率高，都被檢方聲請預防性羈押獲准。

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另外，還有1起因嫌疑人為求復合，出現傷害被害人舉動，員警據報到場處理，移送地檢署後，經檢察官限制住居，並命令定期向轄區派出所報到。

警方提醒民眾，遇到跟騷行為，立刻撥打110報警，就近尋找光線明亮或有人群的安全處所，在能力範圍適度蒐證，例如用手機拍攝對方跟蹤尾隨畫面，或錄下對方侮辱謾罵對話，或把傳送的不當訊息截圖保留下來，做為偵辦定罪的證據。（編輯：郭諭儒）1110705