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西濱新竹路段聯結車疑酒駕闖紅燈 釀1死2傷

2022/7/6 12:02（7/6 12:36 更新）
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新竹市西濱公路6日清晨發生死亡車禍，30歲賴姓男子駕駛聯結車疑因酒駕闖紅燈撞上2輛小客車，現場白色自小客車嚴重毀損，駕駛受困車內失去生命跡象，救援人員以破壞器材協助脫困後仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月6日
新竹市西濱公路6日清晨發生死亡車禍，30歲賴姓男子駕駛聯結車疑因酒駕闖紅燈撞上2輛小客車，現場白色自小客車嚴重毀損，駕駛受困車內失去生命跡象，救援人員以破壞器材協助脫困後仍傷重不治。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月6日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）新竹市西濱公路清晨發生死亡車禍，30歲賴姓男子駕駛聯結車疑因酒駕闖紅燈撞上2輛小客車，導致46歲廖姓男子送醫傷重不治，聯結車和另1輛車的駕駛輕傷，事故原因待調查。

新竹市消防局透過簡訊通報，新竹市香山區西濱公路聯絡道接香山交流道口，上午6時許發生一起重大車禍，現場為1輛聯結車及2輛自小客車碰撞事故。

警消指出，現場白色自小客車嚴重毀損，駕駛受困車內失去生命跡象，救援人員以破壞器材協助脫困，緊急送醫救治仍傷重不治。另1名自小客車駕駛輕傷、聯結車駕駛也輕傷。

警方獲報到場初步調查，疑為聯結車駕駛闖紅燈釀禍，賴男身上散發酒味，經酒測後有酒精反應，全案將朝公共危險、業務過失致死罪嫌偵辦，詳細車禍原因仍待調查釐清。（編輯：方沛清）1110706

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