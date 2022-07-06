機車借親人用被舉發違規 連同自己遭罰8次近20萬

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）黃姓男子在3個半月內，名下的3輛汽機車共遭舉發8次違規，甚至弟弟其他的車逃避酒測，8次共裁罰近20萬元；因未繳納罰款遭扣押存款，經與新北執行分署協商，獲同意分期繳納。

法務部行政執行署新北分署今天以新聞稿表示，家住新北市中和區的黃姓男子，將名下2輛機車分別借給弟弟及妻子使用，其中一輛機車去年9月在中和區景平路，逃避警方酒駕攔檢，拒絕酒測，遭新北市政府交通事件裁決處重罰新台幣18萬元。同輛機車又因超速及闖紅燈，各遭裁罰1800元及2700元。

執行分署說，黃男名下另一輛機車由他妻子騎乘，去年9月某日凌晨，6分鐘內在台北市陽明山仰德大道連續超速3次，各被裁罰1800元、1500元及1500元。

執行分署說，黃男去年5月、6月間，自己駕駛汽車於國道未依標線指示行車及超速，各遭裁罰4500元及6000元。在3個半月內，3輛汽機車共遭舉發8次交通違規，裁罰金額合計新台幣19萬9800元。

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新北執行分署通知黃男後，他先繳清國道交通違規罰鍰1萬500元；後來，其3家銀行存款也被強制執行扣押3萬餘元，仍不足約15萬6000元。他連忙於7月1日至新北分署向書記官辦理分期繳納。分16期，每期繳納1萬元。

黃男說，逃避酒測那輛機車是借給弟弟使用，在仰德大道連續超速3次的機車是由妻子騎乘，因違規者都是自己家人，只好自認倒楣，全部自己買單。但他從事裝潢工收入不豐，請求辦理分期繳納。（編輯：李錫璋）1110706