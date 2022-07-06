科技公司夫婦欠稅逾2000萬 涉隱匿財產遭管收

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嘉義市某科技公司欠稅及罰鍰逾新台幣2000萬元，遲未繳納，法務部行政執行署嘉義分署發現公司負責人黃姓男子（左2）及賴姓女子（左）夫婦兩人涉嫌隱匿財產，行為符合管收要件，6日向嘉義地方法院聲請管收2人獲准。（行政執行署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市某科技公司滯欠營業稅及罰鍰新台幣2069萬餘元未繳，經行政執行署嘉義分署追查，發現公司負責人黃男及其妻賴女涉隱匿鉅額財產，今天向嘉義地院聲請管收2人獲准。

法務部行政執行署嘉義分署今天晚間發布新聞指出，44歲黃男、40歲賴女夫婦先後開設3家公司及1通訊行，調查局調查黃男上游廠商負責人異常資金流向，發現黃男夫妻2人名下銀行帳戶內分別從102年至105年間有鉅額資金進出，疑有逃漏稅之嫌。

後來查得這家科技公司在102至103年度部分銷貨未依規定開立統一發票，分別短漏報銷售額4500萬元、5000萬元。移送稅務機關對公司補徵2年營業稅、營利事業所得稅及罰鍰。

但科技公司滯欠的稅款及罰鍰遲遲未繳，財政部南區國稅局嘉義市分局於106年移送行政執行署嘉義分署執行。

嘉義分署指出，行政執行官調查科技公司銀行帳戶，發現自103年1月起至105年10月間，陸續有多筆大額資金遭提領，其中賴女提領金額高達近4000萬元，而賴女銀行帳戶於103、104年有6700多萬元自科技公司帳戶匯入；黃男銀行帳戶於103、104年也有500多萬元自科技公司帳戶匯入。

嘉義分署表示，可見黃男、賴女夫婦不僅逃稅，並有計畫性將公司鉅額資金領出或匯入個人帳戶予以隱匿。

經行政執行官5年追查執行，黃男、賴女夫妻資產、收入大部分來自於科技公司的經營所得，而科技公司至今尚欠有2069萬餘元鉅額稅款未繳，但公司已無任何財產可執行。

行政執行官調查得知，黃男、賴女夫婦以債留科技公司，隱匿、處分科技公司財產方式增加自身財富，並以成立新公司承接科技公司顧客、銷售額，造成科技公司形式上無任何資產情形，以阻撓強制執行。

嘉義分署認為黃男、賴女夫婦行為已符合行政執行法的管收要件，嘉義分署行政執行官今天向嘉義地方法院聲請管收2人獲准。（編輯：謝雅竹）1110706