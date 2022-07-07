電價調漲 法務部密切鎖定鮮乳、衛生紙價格波動

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（中央社記者劉世怡台北7日電）為因應電價調漲後仍能維持民生物價穩定，法務部今晚表示，「物價聯合稽查小組」密切關注並鎖定鮮乳、衛生紙、泡麵等民生物資價格波動，防範價格恣意漲價。

法務部新聞稿指出，面對國內疫情趨緩，為因應電價調漲後仍能維持民生物價穩定，跨部會「物價聯合稽查小組」召集人法務部常務次長林錦村，今天召開專案會議，研商近期國內民生物價波動情形，針對與民眾日常生活密切相關之連鎖品牌餐飲、便當、早餐業者及近來媒體關注之鮮乳、衛生紙、泡麵等民生物資，持續市場監測，如有恣意漲價或聯合壟斷等疑慮者，將隨時啟動聯合稽查，以遏止不合理漲價及違法囤積、哄抬，確保國內民生物價穩定。

新聞稿指出，會中由各部會就業管部分提出物價監測說明，目前大宗物資及重要民生物資之價格雖處高點，但小組仍將持續密切關注及監測國內民生物價變化，如發現有不合理漲價、聯合壟斷或違法囤積、哄抬之虞者，將適時啟動聯合稽查，以遏阻不法，為民眾消費權益嚴格把關。

物價聯合稽查小組自去年12月10日成立後，截至111年7月6日止，已完成稽查36家下游連鎖餐飲業者的現場稽查，並向上溯源稽查57家中上游供應商及1家食品業者，持續召開專案會議，相關部會也適時對外發布穩定物價相關說明及資訊，以強力密集稽查及擴大宣導，已達到有效遏止業者恣意哄抬價格及違法囤積而不應市銷售等行為。

另外，呼籲業者、廠商切勿不合理跟風漲價，應秉持企業誠信與社會責任，配合政府穩定物價政策，與民眾、政府站在同一陣線，主動採取平穩物價措施，以利國計民生。

跨部會物價聯合稽查小組是由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處所組成。（編輯：張銘坤）1110707