貨櫃屋囤積近1噸爆竹煙火 台南男子遭罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市警察局7日偵辦槍砲彈藥案時，在下營區貨櫃屋搜索查獲900多公斤的爆竹煙火，警方立刻通知消防局勘驗，將依爆竹煙火管理條例規定，對囤積人陳姓男子開罰。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南警方昨天偵辦槍砲彈藥案時，在下營區貨櫃屋查獲近1公噸爆竹煙火，囤積人陳姓男子供稱已購買置放4年多，消防局將依法開罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市消防局人員今天告訴中央社記者，台南市警察局昨天在下營區偵辦槍砲彈藥案，在貨櫃屋搜索查獲900多公斤的爆竹煙火，警方立刻通知消防局勘驗，39歲陳姓男子坦承持有囤積這批爆竹煙火。

陳男供稱囤積這批爆竹煙火4年多，市價約新台幣30萬元，供應商已去世，但消防局對陳男說法持保留態度，當場將爆竹煙火全數沒入，且開單舉發，依爆竹煙火管理條例規定，將處以30萬元至150萬元罰鍰。（編輯：張芷瑄）1110708