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貨櫃屋囤積近1噸爆竹煙火 台南男子遭罰

2022/7/8 12:36（7/8 13:36 更新）
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台南市警察局7日偵辦槍砲彈藥案時，在下營區貨櫃屋搜索查獲900多公斤的爆竹煙火，警方立刻通知消防局勘驗，將依爆竹煙火管理條例規定，對囤積人陳姓男子開罰。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月8日
台南市警察局7日偵辦槍砲彈藥案時，在下營區貨櫃屋搜索查獲900多公斤的爆竹煙火，警方立刻通知消防局勘驗，將依爆竹煙火管理條例規定，對囤積人陳姓男子開罰。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月8日
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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南警方昨天偵辦槍砲彈藥案時，在下營區貨櫃屋查獲近1公噸爆竹煙火，囤積人陳姓男子供稱已購買置放4年多，消防局將依法開罰。

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台南市消防局人員今天告訴中央社記者，台南市警察局昨天在下營區偵辦槍砲彈藥案，在貨櫃屋搜索查獲900多公斤的爆竹煙火，警方立刻通知消防局勘驗，39歲陳姓男子坦承持有囤積這批爆竹煙火。

陳男供稱囤積這批爆竹煙火4年多，市價約新台幣30萬元，供應商已去世，但消防局對陳男說法持保留態度，當場將爆竹煙火全數沒入，且開單舉發，依爆竹煙火管理條例規定，將處以30萬元至150萬元罰鍰。（編輯：張芷瑄）1110708

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