嘉縣環警聯手又查獲非法載運廢棄物 司機遭法辦

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嘉義縣環保局表示，朴子警分局員警7日凌晨在台82線東石路段發現一部可疑聯結車，通報環保局派員一同攔查，確認聯結車非法載運廢棄物，交互盤問後司機才說出廢棄物來自雲林縣，全案已移送偵辦，後續將追查背後指使者。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）繼6月在布袋及大林查獲非法清運廢棄物，嘉縣環保局與警方7日凌晨在台82線東石路段查獲非法載運廢棄物聯結車，司機依違反廢棄物清理法移送法辦。環保局正追查背後指使者。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿指出，7日凌晨朴子警分局員警在台82線東石路段發現一部可疑聯結車，通報環保局派員一同攔查。

嘉義縣環保局長張根穆告訴中央社記者，環保局稽查人員到場後確認聯結車是非法載運廢棄物，經警察及稽查員交互盤問，司機才說出廢棄物來自雲林縣，全案移送地檢署偵辦，後續將追查背後指使者。

張根穆指出，嘉義縣沿海鄉鎮養殖魚池及農地多，台82線及台61線開通後交通便利，成為不肖業者傾倒廢土或棄置廢棄物目標。

張根穆表示，為杜絕違法歪風，警察局與環保局聯手加強查緝，除在熱區裝置監視器，更不定時不定點在各重要路口加強攔查可疑車輛；6月在布袋鎮及大林鎮曾查獲非法載運與棄置廢棄物。

張根穆指出，非法清運廢棄物被查獲將依廢棄物清理法送辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：戴光育）1110708