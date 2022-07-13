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衛生局副局長被檢調約談 東縣府1個月3局處遭調查

2022/7/13 14:40（7/13 15:21 更新）
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台東縣調查站13日中午前往台東縣衛生局，將副局長鍾明霞和相關人員帶回約談。中央社記者盧太城台東攝 111年7月13日
台東縣調查站13日中午前往台東縣衛生局，將副局長鍾明霞和相關人員帶回約談。中央社記者盧太城台東攝 111年7月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東縣調查站今天中午前往台東縣衛生局，將副局長鍾明霞和相關人員帶回約談。台東縣政府1個月內分別有教育處、建設處、衛生局人員疑涉弊案遭約談及收押。

調查局台東縣調查站今天中午，前往台東縣政府衛生局搜索，隨後將鍾明霞和相關人員送上車，帶往台東縣調查站約談。

據了解，台東地檢署和台東縣調查站接獲檢舉，台東縣衛生局部分核銷有問題，代理衛生局長盧協昌表示配合調查；台東地檢署主任檢察官謝長夏則未接記者電話。

台東縣政府近1個月有3局處遭檢廉調偵辦弊案，6月29日廉政署搜索教育處，帶走楊姓採購和工程承辦員，經檢察官複訊後認定涉嫌嚴重且有串滅證、逃亡之虞向法院聲押獲准。

6月底，調查局東機組人員約談建設處某主管並帶走相關資料，訊後請回；今天調查局台東調查站帶走衛生局副局長鍾明霞。（編輯：陳仁華）1110713

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