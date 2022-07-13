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鄉長任內收賄80萬 苗議員江村貴判9年4月定讞

2022/7/13 15:47
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（中央社記者蕭博文台北13日電）苗栗縣議員江村貴涉嫌於頭屋鄉長任內收受80萬元賄款，作為錄取特定人士擔任清潔隊員的對價。二審判江村貴9年4月徒刑，褫奪公權5年，案經最高法院今天駁回上訴定讞。

最高法院指出，二審判決並無足以影響判決結果的違背法令情形，因此駁回上訴，全案定讞；此外，最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

歷審判決指出，江村貴於民國105年間擔任頭屋鄉長期間與時任頭屋村長的彭正榮，共同基於職務上收受賄賂犯意聯絡，由彭正榮出面收受陳姓、林姓鄉民各新台幣50萬元，作為錄取頭屋鄉公所清潔隊員對價，每次人事紅包江村貴分得40萬元，彭正榮分得10萬元。

一審苗栗地方法院審酌江村貴罔顧選民付託，敗壞官箴，且在案件位居主導地位，情節較重，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪共2罪，判處有期徒刑9年4月，褫奪公權5年，犯罪所得80萬元沒收。

一審另考量彭正榮始終自白犯行，主動配合檢警調查，判刑1年6月，緩刑5年，並支付公庫20萬元，褫奪公權3年，犯罪所得20萬元沒收。彭正榮在一審判決後未提起上訴，已獲緩刑確定。

案經江村貴上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理，仍判江村貴9年4月徒刑，褫奪公權5年；江村貴不服二審判決提起上訴，今天經最高法院駁回而定讞。（編輯：張銘坤）1110713

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