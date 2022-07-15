可成爆內鬼竊密帶槍投靠中國立訊 檢起訴14人

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）中國立訊涉以高額安家費等誘因挖角iPhone機殼供應商可成科技團隊，並竊取營業機密後帶槍投靠；新北檢方今天偵結，以違反特別背信罪及營業秘密法等罪嫌，起訴鄭姓男子等14人。

新北地檢署指出，可成公司為台灣市占率最高的金屬機殼供應商，並為美國蘋果iPhone與iPad等產品全球重要供應商之一，其競爭對手中國立訊精密工業公司為求迅速打入蘋果生產鏈爭取訂單，針對可成派駐中國的最高主管鄭男所領導研發團隊進行挖角，利誘高額安家費、年薪，並答應量產後給予主管職稱。

新北檢方表示，中國立訊約定被告鄭男等10餘人離職前，以分工合作方式竊取可成科技與研發、業務相關的大量營業秘密資料，攜往中國立訊使用；並以挖角整個團隊的方式得以迅速建廠並量產iPhone、iPad等產品機殼，涉竊取可成研發多年心血，造成可成鉅額損害。

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新北地檢署新聞稿指出，偵辦過程中，新北檢檢肅黑金專組檢察官蔡妍蓁、周懿君實地勘查可成相關產品製造流程及保密作為，並透過高檢署數位採證室、法務部調查局資通安全處協助，破解鄭男等人以密碼儲存、下載或轉寄的龐大資料內容，比對確認可成的營業機密遭大量複製與使用。

檢方表示，歷經1年6個月偵查與蒐證，發動4次搜索，訊問相關證人及被告，並扣押收取安家費、薪資的金融帳戶，全案於今天偵查終結，鄭男等14人被依違反證券交易法特別背信罪、營業秘密法意圖在境外使用而侵害營業秘密等罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1110715