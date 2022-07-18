網路炫富男經營博奕網站遭逮 3個月吸金1.7億元

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市警方網路巡邏發現20歲陳姓男子常發布手捧大鈔、戴名錶、開超跑畫面，警方循線查獲他與林姓、楊姓男子疑似經營博奕網站，3個月吸金新台幣1.7億元，全案依賭博罪送辦。

桃園市警局少年警察隊今天發布新聞稿表示，3月執行網路巡邏時，發現20歲陳男在IG（Instagram）和抖音有超過萬名粉絲，且經常發布手捧大把鈔票、戴著名錶和開著超跑的照片，並私下招募博奕會員，非法經營博奕網站，協助會員註冊及入金。

警方經過深入追查，於網站佈線蒐證後，日前持搜索票破門查緝，當場在男子家中搜出968萬元現金。

警方表示，為持續追查上線，少年警察隊、刑事警察大隊偵八隊及科技犯罪偵查隊立即成立專案小組，在青春專案期間佈線向上溯源，經報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，發現林姓及楊姓嫌犯涉有重嫌，檢察官立即指揮警方將2名犯嫌拘提到案。

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警方調查發現，博奕網站分工分層，先以高薪吸收青少年打工，擔任招募會員工作，並吸收會員註冊博奕帳號及開版下注，另外再吸收人頭開立銀行帳戶收取賭資，並佯稱網站是良性休閒、保證獲利及出款等誘使賭客大量入金，因此在短短3個月內不法吸收賭金高達1億7000多萬元。

少年隊指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，青少年暑假期間使用網路時間增加，犯罪集團可能利用社群平台誘騙青少年打工而衍生後續犯罪及被害事件。呼籲青少年暑假打工，應注意求職陷阱，以免淪為犯罪工具或是欠下鉅額賭資，家長也應多留意兒女交友及金錢使用情形。（編輯：方沛清）1110718