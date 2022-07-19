警查緝毒品2人驚逃墜樓 女死亡男骨折

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市永和民有街一處民宅，今天下午發生墜樓案；警方查緝毒品時有2人從7樓墜落，潘姓女子送醫不治，陳姓男子骨折送醫。警方在房間查獲安非他命與大麻，將依毒品罪移送。

新北市政府消防局下午表示，警方下午約1時轉報，永和區民有街一處住宅，新店警分局員警跨區緝捕毒品案件時，有2人企圖逃逸時墜樓，其中一名女性患者送醫時OHCA（無呼吸心跳），另一名男子雙腳骨折、意識清醒，分別送往台北慈濟醫院及新店耕莘醫院。

新店警方表示，碧潭派出所8名員警下午執行「安居專案」緝毒勤務時，持院檢核發的搜索票、拘票，循線至案發現場破門之際，其中1男1女從7樓窗台跳下樓；另2名吳姓、賴姓男子於房間內遭警方控制後，於現場起獲安非他命與大麻毒品。

警方說，房內吳男、賴男是墜樓的陳姓男子的朋友，員警進入現場後發現2人在內，後續因為發現有房間的冷氣與電視是打開的，懷疑現場不止2人。

警方於是在現場搜索，此時員警往窗外看，才發現女子倒臥馬路上，隨即下樓並通知消防救護人員到場，另外，也將沿遮雨棚攀爬到2樓才不慎失足墜落骨折的陳男送醫。

警方說，墜樓的潘姓女子已急救無效死亡，現場查獲毒品等，詳細的毒品案將進一步調查後，依照毒品危害防治條例送辦。（編輯：李錫璋）1110719