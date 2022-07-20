工程行業者積欠逾60萬稅款未繳 扣砂石車速繳

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣某工程行業者余姓男子3年來積欠營業稅等款項計約新台幣65萬元，卻遲遲未繳，行政執行署嘉義分署查封其營業用砂石車，余男即籌錢繳納40萬元，餘款辦理分期。

法務部行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平今天告訴中央社記者，余男在大林鎮開設工程行駕駛砂石車營業，所駕駛重型車輛本應更加遵守交通規則避免發生交通事故，惟其在高速公路被查獲超載罰鍰，又對營業稅、牌照稅、燃料費及ETC罰鍰等都不繳納。

穆治平表示，余男不遵守交通規則被處罰鍰部分即有29件，合計15萬1000元，且余男自民國108年起長達3年時間被陸續移送執行，營業稅等款項約積欠65萬元，經通知後，雖2度到案說明請求分期繳納，但後來皆爽約未繳，因此被鎖定為追查扣車對象。

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行政執行署嘉義分署人員日前發現余男砂石車停放在大林鎮某處空地，即派員前往查封，並拖吊至保管場，聯絡余男提出清償計劃，否則將擇期拍賣；余男擔心生財工具若遭拍賣將影響生計，即籌措現金於7月12日、15日計繳納40萬元，餘款申請分期繳納獲准。

嘉義分署再次重申跨機關合作，將資訊與公權力結合，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等民眾持有的車輛時，不論車輛大小，嘉義分署人員進行強制執行拖吊作業；若民眾仍不予理會，嘉義分署將查封車輛進行法拍抵繳欠款。（編輯：陳仁華）1110720