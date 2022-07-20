台南5個月大女嬰疑遭虐 母親及同居男友被逮

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市一名5個月大女嬰疑似遭虐又延遲送醫，造成顱內出血及身體多處受傷，警方已逮捕涉嫌虐嬰的梁姓母親及施姓同居男友，目前偵訊中。

網友今天在臉書（Facebook）揭露5個月大侄女被打到送往加護病房，且直指施暴者姓名及貼出相片，立刻驚動相關單位，台南警方和台南市政府社會局分別逮人及調查。

台南警方告訴中央社記者，涉嫌虐嬰的是28歲梁姓母親及32歲施姓同居男友，警方已將2人從住家逮捕帶回警局偵訊。

台南市政府社會局也發布新聞稿指出，這名女嬰顱內出血，身上有多處傷勢，已送往醫院治療；女嬰母親及同居男友疑似對女嬰身心虐待及延遲就醫，社會局將緊急安置照顧。

社會局表示，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯然遭受不當對待且有延遲就醫事實，社會局已啟動兒少保護醫療評估，報請台南地檢署偵辦，並提出獨立告訴。

社會局指出，後續將追蹤女嬰傷勢狀況及出院期程，且對女嬰母親開立強制性親職教育，強化照顧技巧及提升照顧功能；若虐嬰屬實，也將依法開罰。（編輯：陳仁華）1110720