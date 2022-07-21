台南女嬰疑遭虐 生母同居男友收押禁見

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市佳里區1名6個月女嬰疑似遭虐及延遲就醫，女嬰生母梁姓女子與同居男友施姓男子遭檢警帶回調查，施男經檢方訊問後向台南地方法院聲押，法官晚間裁定收押禁見。

警方初步調查，梁女帶著與前男友所生的6個月大女嬰與施男同居，梁女上班時將女嬰交由施男照顧，梁、施2人昨天凌晨零時許將女嬰送醫，醫護人員發現女嬰身上多處傷口且有顱內出血情形，懷疑遭虐向警方通報，梁女及施男被警方帶回調查，台南市政府社會局獲報後也介入處置。

台南市社會局指出，女嬰身上有多處新舊傷勢，顯然遭受不當對待且有延遲就醫事實，社會局已啟動兒少保護醫療評估，報請台南地檢署偵辦，並提出獨立告訴。

施男經檢察官訊問後，檢察官認涉犯殺人未遂罪嫌重大，有有逃亡及湮滅事證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台南地方法院晚間發布新聞稿指出，施男在接受訊問時矢口否認，但被害人受有嚴重傷勢，為腦硬膜下出血，可能造成原因為外力用力撞擊所致，而施男為被害人母親前往上班後的主要照顧者，施男辯稱被害人身上所受各處傷勢，主要為被害人自行造成，與經驗法則不符。

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台南地院指出，經查施男有多次傷害前科，足證脾氣管控欠佳，且施男與被害人母親疑似於案發前起爭執，可能因此遷怒被害人，加上有被害人傷勢照片等證據，認施男犯罪嫌疑重大，所涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，而案件還有諸多需調查之處，實有相當理由認有串證、滅證等羈押原因。

台南地院指出，為免施男在外有影響後續調查可能，而致案情陷於不明，並確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行及防衛社會治安，認施男有羈押及禁止接見通信必要。（編輯：張銘坤）1110721