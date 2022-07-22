不滿妻討家產又出軌 男子當女兒面刺8刀判7年半

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）潘姓男子不滿妻子愛賭博疑出軌，且在離婚訴訟要求全部家產，今年初凌晨進入房間當著女兒面刺妻子8刀致重傷，高雄地院審酌潘男犯後態度不佳，依殺人未遂罪判7年6月。

潘男到案後否認有殺人犯意，辯稱案發當天只是想嚇嚇妻子，所以才在用刀揮到背部時嗆聲「妳討客兄」，且在犯案後有請女兒叫救護車，絕無殺人犯意。

不過，高雄地方法院審理時認為，潘男自認對家庭盡心盡力，但妻子非但在外另結新歡，又要擺脫婚姻束縛，且覬覦丈夫多年打拚得來的家產，再與新歡雙宿雙飛。他將妻子不忠視為無法忍受奇恥大辱，長期累積憤恨與不滿，因而引發殺人動機。

合議庭審酌潘男不顧女兒在場執意殺妻，對於妻女造成難以彌補傷害，且審理時又一昧歸咎妻子的種種不是，未能深刻檢討理性溝通，終致鑄下大錯，犯後也並未見他有真心向妻子道歉或賠償，犯後態度不佳，據此依殺人未遂罪判處7年6個月徒刑，可上訴。

高雄地院判決指出，潘男和妻子長期感情不睦打起離婚訴訟，潘男和母親搬離高雄三民區住處後，因不滿妻子愛賭博且對婆婆不孝，更懷疑對方不忠，長期累積憤恨。

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潘男今年1月21日凌晨4時許開門進入妻子住處，並當著和妻子睡同張床、正在滑手機的女兒面前，先大喊「妳討客兄，要讓妳死（台語）」，隨後持料理刀朝熟睡的妻子刺8刀，其中3刀深及肺部。所幸潘男女兒抱住媽媽阻擋，潘男才罷手離去，潘男妻子經送醫手術後保住一命。

潘男犯案後，隔天在親友勸說下主動投案，全案經高雄市政府警察局三民第二分局移送高雄地檢署偵辦，檢方偵結依殺人未遂罪起訴潘男。（編輯：郭諭儒）1110722