越茶偽裝台灣茶販賣 製茶廠與茶行負責人被法辦

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（中央社記者蘇木春台中26日電）南投縣某製茶廠林姓負責人向某茶行負責人楊男採購越南茶，偽充為阿里山高山茶販賣，調查局中機站偵辦時，發現楊男也以越南茶偽充台灣茶對外販賣，2人詢問後都被依詐欺等罪送辦。

調查局中部地區機動工作站今天告訴中央社記者，台北市政府衛生局去年11月間，抽驗台北某茶行販售的阿里山高山茶，經由農委員會茶葉改良場鑑定為「境外茶」，立即由衛福部食品藥物管理署向台灣高等檢察署告發。

案經南投地檢署指揮調查局中機站追溯茶葉來源，查出經營南投縣仁愛鄉某製茶廠的40歲林男，向南投縣草屯鎮經營茶行的48歲楊男，以每台斤新台幣125元的價格採購越南進口茶葉後，冒充為阿里山高山茶以每台斤1920元對外販售。

辦案人員前往楊男經營的茶行查緝時，更發現以越南茶偽裝成鹿谷烏龍及杉林溪茶的茶葉商品，共計查扣百餘包偽造產地的商品。

辦案人員陸續清查，有20多名被害人向林男與楊男購買假冒台灣茶的商品，不法獲利至少10多萬元，林男等2人全案詢問後，都被依詐欺及妨害農工商罪嫌移送南投地檢署偵辦，並持續擴大偵辦。（編輯：黃世雅）1110726