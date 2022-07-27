台中大里洗車場槍擊案 警追緝主嫌落網

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台中市大里區一家洗車場26日凌晨有兩派人馬爆發衝突，魏姓男子左小腿中彈送醫，涉案主嫌邱姓男子犯案後，隨即駕車南下逃逸，警方26日深夜將邱男查緝到案。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市大里區一家洗車場26日凌晨有兩派人馬肢體衝突，魏姓男子左小腿中彈送醫，涉案主嫌開槍後逃逸，26日深夜警方逮捕涉嫌開槍的邱姓男子到案，依法送辦。

台中市霧峰警分局表示，26日接獲大里區中興路二段聚眾鬥毆案，警方到場後，發現雙方人馬10多人，控制現場後，將在場人員全數帶回警局釐清案情，經調查發現，邱姓男子涉嫌在現場朝對方開槍射擊，造成魏姓男子左小腿中彈送醫後無生命危險。邱男在犯案後，隨即駕車南下逃逸。

警方初步調查，魏男等人與內部股東因口角糾紛引發肢體衝突，因魏男欲往外跑求救，股東為控制對方因而發生拉扯且開槍。

霧峰分局專案小組透過偵查科技及大數據分析研判，邱男驅車南下屏東避風頭，專案小組掌握邱男逃逸車輛行蹤後，持台中地方檢察署的拘票將邱男查緝到案，並查扣犯案改造貝瑞塔手槍1支。

全數到案12人在警詢後，依刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆罪移請台中地方檢察署接續偵辦。（編輯：李亨山）1110727