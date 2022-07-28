9旬婦採竹筍摔落大排水圳險遭沖走 警民即刻救援

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苗栗縣頭屋鄉91歲的徐姓老婦人日前至山區採竹筍，不慎摔落深約5公尺大排水圳，所幸員警和熱心民眾跳下水圳搶救，並拿來鋁梯，順利把老婦救回路面。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣頭屋鄉91歲的徐姓老婦人日前至山區採竹筍，不慎摔落深約5公尺大排水圳，還被水流沖移20公尺，民眾發現報警，所幸員警和熱心人士跳下水圳搶救，及時把老婦救回路面。

苗栗分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，26日接獲民眾通報，頭屋鄉明德村自來水廠附近，一名老婦人因要跨越大圳到對面竹林採集竹筍，在經過簡易橋時，不慎失足掉落深約5公尺水圳內。

員警到場時，老婦人已被水深及胸、湍急的水流沖移約20公尺，有數名民眾見狀，直接跳入水中抓住老婦人，員警則是利用竹竿直立在水中，讓老婦得以抓穩站立，等待附近居民拿來鋁梯，在眾人合力下，順利將徐姓老婦救回路面。

徐姓老婦獲救時，緊張到手腳發抖，不過，仍帶著笑容感謝大家幫忙，並表示自己經常運動，身體沒有大礙，只是虛驚一場。

警方指出，這起案件所幸有許多熱心居民即時協助，才化險為夷，並呼籲家中如有反應較慢的長輩，應避免從事危險活動，以確保安全。（編輯：卞金峰）1110728