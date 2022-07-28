更多編輯台推薦新聞：
5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見
生活

5流星雨同場每小時約50顆 7/31前仰頭就能見

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放
文化

台灣原創BL作品登2022漫博會 奇幻校園搞笑主題百花齊放

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資
文化

鵝鑾鼻公園考古 清大研究團隊挖出約4000年前文資

分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽
生活

分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新壽售房地涉未揭露關係人交易 吳東進獲不起訴

2022/7/28 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北28日電）新光人壽前董事長吳東進及董事吳東明涉民國106進行2.1億元的房地交易，未揭露關係人交易，遭金管會移送。台北地檢署今天認定罪嫌不足，將2人及2名承辦人都處分不起訴。

金融監督管理委員會移送指出，新光人壽公開標售位於北市南京東路3段的房地，事後卻由董事吳東明旗下的公司以新台幣2.1億元購得；新光人壽財報雖有揭露這筆房產交易，卻沒有據實申報揭露此為關係人交易，時任新光人壽董事長吳東進、董事吳東明及2名承辦人涉違反保險法及證券交易法等罪，移送檢方偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北地檢署偵辦期間，吳東進表示，他知道新光人壽標售這筆房地，但不知道買家是堂弟吳東明的公司；吳東明也說，他未向堂哥吳東進告知此事，在標售過程也沒載明是關係人公司。

檢方指出，新光人壽並未賤賣這筆房地，吳東明並不負責財報簽署業務，吳東進雖然知悉房地標售案，且新光人壽於這筆交易僅獲利2000多萬元，金額占新光人壽的資產總值及交易價格比率極低，難認具有「重大性」，認定吳東進、吳東明等人並無不法意圖，依罪嫌不足，將4人處分不起訴。（編輯：李亨山）1110728

吳東進
新壽「起家厝」拆除重建 打造松江南京新地標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族