新壽售房地涉未揭露關係人交易 吳東進獲不起訴

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（中央社記者劉世怡台北28日電）新光人壽前董事長吳東進及董事吳東明涉民國106進行2.1億元的房地交易，未揭露關係人交易，遭金管會移送。台北地檢署今天認定罪嫌不足，將2人及2名承辦人都處分不起訴。

金融監督管理委員會移送指出，新光人壽公開標售位於北市南京東路3段的房地，事後卻由董事吳東明旗下的公司以新台幣2.1億元購得；新光人壽財報雖有揭露這筆房產交易，卻沒有據實申報揭露此為關係人交易，時任新光人壽董事長吳東進、董事吳東明及2名承辦人涉違反保險法及證券交易法等罪，移送檢方偵辦。

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台北地檢署偵辦期間，吳東進表示，他知道新光人壽標售這筆房地，但不知道買家是堂弟吳東明的公司；吳東明也說，他未向堂哥吳東進告知此事，在標售過程也沒載明是關係人公司。

檢方指出，新光人壽並未賤賣這筆房地，吳東明並不負責財報簽署業務，吳東進雖然知悉房地標售案，且新光人壽於這筆交易僅獲利2000多萬元，金額占新光人壽的資產總值及交易價格比率極低，難認具有「重大性」，認定吳東進、吳東明等人並無不法意圖，依罪嫌不足，將4人處分不起訴。（編輯：李亨山）1110728