涉主謀持槍毆人案 彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠遭聲押

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（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）一群人7月8日持刀槍、棍棒衝入秀水鄉一家小吃部打人，被害人事後反應格外低調，檢警認為有隱情持續追查，發現秀水鄉代會主席蔣憲忠是主謀，有滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

5名男子8日晚間持棍棒闖進秀水鄉安溪村一家小吃部打人，過程還有槍響，場面混亂，嚇得店家和其他客人趕緊報案，彰化縣警察局鹿港分局立即清查涉案犯嫌身分，第一時間帶回陳姓男子等3名犯嫌並起獲1把道具槍，但遭毆被害人不願提告，警方懷疑內情不單純。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，秀水鄉7月8日晚間發生聚眾持刀械、棍棒毆打被害人及鳴擊無殺傷力槍枝的恐嚇暴力滋事案件，檢察官指揮彰化縣警察局刑警大隊組成專案小組，陸續拘提陳姓犯嫌等6人到案，訊後依涉犯刑法妨害秩序及恐嚇罪嫌，分別諭知以新台幣3萬元至8萬元不等金額交保。

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專案小組持續追查，昨天循線查獲主謀、秀水鄉民代表會主席蔣憲忠到案，同時搜索住所及相關處所，查扣犯罪工具及相關證物，被告蔣憲忠經檢察官訊問後，認為涉犯刑法妨害秩序、強制、恐嚇等罪嫌重大，且有滅證及勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，彰化地院今天中午裁定以50萬元交保。

據了解，蔣憲忠疑與人有糾紛，因此指使手下去教訓對方，是針對特定對象人士，非砸店，至於何種糾紛持續由檢方釐清，彰化地檢署檢察長洪家原說，為淨化選前治安、打擊暴力不法，持續深入追查，對涉嫌煽惑或教唆犯、組織犯罪等暴力分子必嚴辦到底。（編輯：張芷瑄）1110729