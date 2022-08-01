國3大溪段客運翻覆15傷 疑變換車道不當釀禍

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國道3號南下大溪段1日中午發生客運翻覆事故，車體橫躺占據3個車道，車上共19名乘客及1名司機，造成15人受傷送醫，事故造成南下車道大塞車。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月1日

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）國道3號南下大溪段今天發生客運翻覆事故，造成15人受傷送醫，初步調查為駕駛營業大客車的蔡男，疑因變換車道不當擦撞另一輛自用大貨車翻車，事故現場在下午1時50分許排除。

國道公路警察局第六公路警察大隊副大隊長劉賢裕接受媒體聯訪表示，勤務指揮中心在中午12時許獲報，在國道3號南向57.6公里處有車輛翻覆事故，立即派遣巡邏車及通知事故處理小組前往，初步調查發現，駕駛營業大客車年約57歲蔡男，疑因變換車道不當，擦撞另一輛自用大貨車左後車身後失控翻車肇事。

劉賢裕指出，所幸自用大貨車未受到太大影響，相關駕駛人都無酒駕情形，後續將依規定調查處理，他也呼籲，變換車道不當為高速公路事故常見肇事因素，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。警方也調派拖吊車前往協助處理，事故現場在下午1時50分許排除恢復。

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桃園市政府消防局第四大隊圳頂分隊分隊長黃柏豪接受媒體聯訪表示，消防局在接獲通報後，隨即派遣14車、41人前往現場救災，遊覽車上總共有1名司機以及19名乘客，都在消防隊到達之前，使用遊覽車車頂安全門順利逃生。

黃柏豪指出，消防隊到達現場後立即啟動大量傷病患救護機制，現場共有15名傷患需要送醫，並陸續送往醫院救治，至於後續交通事故部分，則交由警方調查釐清。（編輯：方沛清）1110801

國道3號南下大溪段1日中午發生一起車禍，一輛客運突然失控翻覆橫躺占據3個車道，交通受影響。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年8月1日