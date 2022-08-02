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中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 社會

盜刷集團網路掃貨轉手低價售出 削百萬5人落網

2022/8/2 18:47（8/2 19:21 更新）
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刑事局中部打擊犯罪中心2日召開記者會公布，查獲卓姓男子使用不法信用卡，在各大購物網站盜刷奶粉等，再將盜刷品交由妻子與其他共犯以低價販售，警方逮捕卓男等5人到案。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月2日
刑事局中部打擊犯罪中心2日召開記者會公布，查獲卓姓男子使用不法信用卡，在各大購物網站盜刷奶粉等，再將盜刷品交由妻子與其他共犯以低價販售，警方逮捕卓男等5人到案。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）刑事局中部打擊犯罪中心查獲卓姓男子使用不法信用卡盜刷奶粉、食品、保健品等，再交由妻友以4折市價販售，所得達新台幣百萬元，警方逮捕卓男等5人到案，訊後依法移送。

刑事局中部打擊犯罪中心今天召開記者會表示，疫情期間，民眾生活習慣改變，減少外出以網路購物居多，但今年3月卻接連接獲電商平台、連鎖購物賣場的購物網站報案，販售的商品遭人盜刷，售出後無法取得貨款。

警方組成專案小組，逐筆清查盜刷品項，發現通緝犯卓男所組成的網路盜刷集團涉嫌犯案，盜刷近百萬元商品。警方調查發現，卓男透過非法管道購入大批信用卡，在各大購物網站盜刷奶粉、食品、保健品、電子票券等。

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警方指出，卓男將這些盜刷品交由妻子與其他共犯，在購物平台、社群軟體以市價4成價格販售，或以送貨人員直接宅配到府，民眾誤以為搶到低價商品，殊不知是收到贓物。

警方蒐證完成後，日前持搜索票，在台中地區多處搜索，破獲盜刷機房、扣押信用卡燒錄器、磁條空白信用卡及詐欺所得贓物、毒品等贓證物，逮捕卓男等5人到案，訊後移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110802

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