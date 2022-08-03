疑車速過快遇陽光刺眼 聯結車西濱匝道過彎翻覆

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一輛滿載泥土的聯結車3日清晨行經西濱公路南下105.3公里龍港匝道時，疑似車速過快加上日出陽光刺眼，過彎時失控翻覆，所幸駕駛自行脫困，僅受輕微擦挫傷；員警抵達事故地點發現聯結車往左翻覆在安全島上，並撞擊一旁燈桿，泥土傾倒一地。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月3日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）一輛滿載泥土的聯結車今天清晨行經西濱公路南下105.3公里龍港匝道時，疑似車速過快加上日出陽光刺眼，過彎失控翻覆，所幸駕駛自行脫困，僅受輕微擦挫傷，幸運逃過一劫。

苗栗縣警察局竹南分局聯港派出所清晨5時25分許接獲民眾報案稱，一輛聯結車在後龍鎮台61線西濱公路南下105.3公里龍港匝道口翻覆，處理員警立即趕往，抵達事故地點發現聯結車往左翻覆在安全島上，並撞擊一旁燈桿，泥土傾倒一地。

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竹南分局五組組長姜名旂指出，初步調查，聯結車駕駛疑似行駛下匝道時，速度太快、過彎失控，加上當時剛好日出陽光影響視線，造成車輛翻覆意外，所幸駕駛自行脫困，也未波及其他車輛。

為了排除事故現場，該路段一度封閉，警方從台61線大山交流道引導車輛改道，沿著台1線方向往南行駛，同時呼籲，大型車輛載運貨物時，因重心較高、離心力較大，過彎時應減速慢行以確保安全。（編輯：李錫璋）1110803