設空殼公司投保詐理賠金 刑事局逮6人送辦

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（中央社記者劉建邦台北4日電）蔣姓男子等人設空殼公司，以負責人投保高額保單，繳保費後與保險業務員勾串，稱雙眼失明涉騙新台幣4000萬元理賠金，刑事局獲報查緝發現有異，循線逮蔣男等6人送辦。

刑事局今天召開記者會，偵七大隊第二隊長張詔雄表示，日前獲報，有民眾向保險公司投保高額保單，疑涉詐領保險理賠金，經查，以46歲蔣姓男子涉重嫌。

警方查出，蔣姓男子曾因投保高額保險，以雙眼失明詐領保險理賠金被逮送辦，近期重操舊業，找黃姓男子等人在宜蘭縣、新北市成立空殼公司，主要是要捏造負責人財力證明，且年收入定為450萬元至600萬元。

蔣姓男子等人事後向保險公司投保，設定理賠金達4000萬元，再與保險公司黃姓業務員配合、勾串，順利通過財務審額並核保成功，蔣男等人繳納2期保費，共30萬元，就以雙眼失明準備詐領保險理賠金。

警方表示，蔣姓男子等人為取得就醫證明，赴醫院檢查時，會在眼睛點入特殊眼藥水，企圖讓視力檢查可順利過關，且若順利詐保成功，蔣男可分得3000萬元。

刑事局接獲保險公司通報後布線查緝，掌握線索多日，趁蔣姓男子等人未領取保險理賠金前，赴新北市、宜蘭縣等處搜索，循線逮捕蔣男等5人及保險公司業務員到案。

警方在蔣姓男子等人住所搜出保單、公司設立文件、手機等物。警詢後依違反加重詐欺等罪嫌把蔣男等6人移送至台北地檢署偵辦，法院裁定蔣男羈押禁見。（編輯：李亨山）1110804