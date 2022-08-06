車輛翻落邊坡 1人送醫3人受困搶救中

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嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段6日下午發生車禍，有車輛翻落邊坡，消防局獲報馳援，人員綁繩索垂降搶救受困者。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段，今天下午發生車禍，一台車翻落山坡，車上4人受困，消防局獲報動員大批人力搶救，駕駛全身多處擦傷送醫，尚有3人受困待援救。

嘉義縣消防局發布新聞訊息表示，今天下午3時24分接獲報案，一輛車子翻落大埔鄉143線道路20、30公尺深邊坡，車上有4人受困，馬上派遣各式車輛9部（消防車5輛、救護車4輛），消防人員18名，前往救援。

消防局表示，目前已將駕駛（男性、68歲）救出，他全身多處擦傷、頭暈及胸痛情形，已送往嘉義聖馬爾定醫院醫治。

消防局表示，另有3人受困車內（1人意識清楚、2人昏迷），消防人員綁繩索垂降搶救。事故原因警方調查中。（編輯：李亨山）1110806