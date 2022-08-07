休旅車翻落邊坡2死2傷 嘉警：看導航走錯路

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嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段6日下午發生車禍，警方表示，休旅車被導航引導開進路面狹窄的143線後翻落山坡，造成2死2傷。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣大埔鄉143線道路距台3線約2公里路段，昨天下午發生車禍，休旅車翻落山坡，釀2死2傷；警方今天表示，駕駛從大埔準備走國3回台北，看導航誤入嘉143線造成事故。

嘉義縣警察局中埔分局初步調查，翻落山坡的休旅車坐著邱姓姊妹與兩人的丈夫，兩家相偕出遊，由68歲賴姓男子開車，昨天下午離開大埔，沿著台3線準備前往國3中埔交流道回台北。

警方告訴中央社記者，休旅車開到台3線與往南寮的嘉143線路口時，被導航引導開進路面狹窄的143線，行駛約2公里滑落20~30公尺深的邊坡，造成2死2傷。

警方表示，今天下午仍在事故現場調查，也提醒到嘉義山區遊玩的用路人，尤其在大埔鄉、阿里山鄉一帶，不要過於相信導航，發現路況不對勁，先停車撥打110問路，避免釀成憾事。（編輯：陳仁華）1110807