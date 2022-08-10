舉發無照駕駛被恐嚇 員警提告又遭民代關切

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）臉書社團「靠北police」員警爆料，因攔查無照駕駛，遭民眾在網路抨擊，因不堪其擾，對該男提告恐嚇等罪後，竟有民意代表到所內關切。遭指名議員否認，表示將對不實指控提告。

爆料貼文指出，花蓮新城警分局員警今年6月間攔查1名因酒駕被吊銷駕照的葉姓騎士，當舉發他無照駕駛，對方還到警政署檢舉，後來不成立。

貼文指出，葉男8月又因安全帽未扣、停在轉彎處被員警攔查，該男因不滿屢遭攔查，在公開群組、臉書抨擊員警。

員警爆料內容指出，因不堪其擾，對葉姓男子提告恐嚇及妨害名譽，葉男便找田姓縣議員、程姓鄉代表到派出所關心所長，稱「若我堅持提告，會聯合村民把所長跟我調走」。

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被指控的程姓鄉代今天接受媒體聯訪指出，到派出所純粹是關心、了解過程，決定尊重員警權益，沒有以調職要脅撤告；田姓縣議員也發布聲明，否認指控，已向新城警分局提出相關告訴。

新城警分局指出，經調查這名鍾姓女員警今年6月、8月2度舉發葉男交通違規，過程都合乎規定，確實有民代致電或到派出所關心，經了解後都給予員警執法肯定，支持依法製單舉發，若同仁權益受侵犯，有權提告。（編輯：黃世雅）1110810