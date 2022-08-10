台南玉井7死縱火案 曾文彥無期撤銷發回更審

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（中央社記者蕭博文台北10日電）台南玉井真理家族前輩堂遭男子曾文彥縱火造成7人死亡，一審判死，二審改判無期徒刑。最高法院認為，二審有量刑調查未盡、理由欠備等違誤，今天撤銷發回台南高分院更審。

全案起於民國108年12月14日凌晨，台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。

台南地檢署109年2月偵結求處曾文彥死刑，台南地方法院109年12月31日依殺人罪判處死刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，認為案發時曾文彥21歲，幼時診斷出過動症（ADHD）併發展遲緩，曾接受治療效果不彰，自幼年至成人階段症狀，符合「對立反抗性疾患」、「行為規範障礙症」，再逐漸演變為「反社會人格障礙症」。

二審指出，依兩公約施行法及聯合國人權事務委員會解釋：「應避免對存在嚴重社會心理障礙而阻礙其進行有效辯護的個人，以及道德可非難性有限的個人判處死刑」。

二審審酌，曾文彥犯後打電話求援，自承縱火，父母也非常自責並協助慰問、補償；部分死者家屬得知曾文彥自幼罹有疾患，且感受到曾文彥父母的彌補及痛苦，未堅持判處死刑，顯示部分被害人家屬和加害方已有一定程度修復，通盤考量後改判處無期徒刑。

案經檢方上訴，最高法院認為，法院決定刑罰時應就與科刑相關情狀的事證進行適當審酌，不可忽略或偏重一方。

最高法院今天發布新聞稿指出，二審認為曾男行為符合「情節最嚴重犯行」，但就曾男是否因為反社會人格障礙症造成「阻礙其進行有效辯護」或「道德可非難性有限」，並未予釐清及完備論述，直接認定應迴避死刑宣告，不無理由矛盾、欠備。

此外，被告犯後表現得意又揚言再犯案，與他的反社會人格障礙症關聯性為何，攸關有無再犯可能及矯正教化的評估，須要調查釐清，但二審未詳查究明，有調查職責未盡及理由欠備的違誤。

最高法院也認為，被告辯護人二審時聲請量刑鑑定，但二審認為無必要性而駁回，此部分並不適當，因此將全案發回更審。（編輯：李亨山）1110810