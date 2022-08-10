涉131件工程人事案收賄 三灣鄉長温志強遭起訴

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗地檢署偵辦三灣鄉長温志強涉嫌收賄貪瀆弊案，今天偵結認定温志強利用工程、人事案收受賄賂達131案，另涉及不法洗錢，依貪污罪起訴，並收回犯罪所得逾1289萬餘元。

苗栗地檢署經法務部廉政署中區調查組掌握情資，成立專案小組偵辦，今年4月間檢、警、調聯合發動搜索三灣鄉公所及廠商等48處，經檢察官複訊相關人等後，温志強遭收押禁見，目前仍在押；另外，涉嫌共同參與人事收賄案的三灣鄉民代表呂金城以新台幣20萬元交保。

苗栗地檢署今天透過新聞稿指出，温志強涉嫌收受賄賂工程案達129案、人事案2案及洗錢案1案，經偵查終結，認温志強涉犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂罪、洗錢防制法洗錢罪、刑法洩密罪、政府採購法合議圍標罪。被告呂金成共犯職務上行為收受賄賂罪嫌，其餘相關行賄、收賄、洩密、圍標共犯共20人均提起公訴。

檢調清查，温志強民國107年至110年間，涉嫌收賄重要工程包括，三灣鄉辦公廳舍重建工程案收賄150萬元、鄉公所光電系統土地標租案收賄70萬元、三灣鄉LED節能式路燈換裝工程案收賄40萬元；此外，以得標金額8%左右收賄洩漏工程底價，供廠商圍標三灣鄉73件工程，部分工程雖不及交付賄款便遭查獲，仍收得賄賂款項739萬4100元，還有53件委託設計監造案，以得標金額15%左右應允特定廠商得標，收賄185萬4000元。

此外，檢方查出，温志強涉嫌2起清潔隊人事收賄案，其中1案與鄉代呂金城為共犯，收得賄款60萬元，另一案單獨收賄45萬元。

檢方表示，被告温志強、呂金城對起訴犯罪事實大致坦承不諱，並於偵查中交回收得賄款1289萬8100元。

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至於洗錢案部分，檢方指出，温志強利用母親、兒子帳戶存放賄賂款項，嗣後以匯款與他人合資購買土地，涉犯洗錢罪嫌。

苗栗地檢署表示，去年10月舉辦打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台會議後，積極整合轄內檢、調、廉、政風能量，透過長期細膩蒐證，採團隊辦案模式，查辦不肖廠商與涉貪公務人員，展現政府維護綠能產業發展的決心，並藉此以正官箴。（編輯：郭諭儒）1110810