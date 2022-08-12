前棒球國手陰經龍持刀刺死女友 一審判15年

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍不滿女友張女提分手，陰男被控今年3月間持刀刺死張女；嘉義地院考量陰男無前科，坦承犯行、已和解，判處有期徒刑15年。可上訴。

嘉義地方法院的判決書指出，現年56歲陰經龍為台電公司的職員，張姓女子則為台電公司的協力廠商員工，2人同在台電公司嘉義區處配電中心工作，因而相識交往多年，曾一起同居，張女今年初因故提分手，讓陰男心生不滿。

今年3月17日，雙方談分手，陰男竟持水果刀抵住張女頸部，甚至說「要與妳同歸於盡」等語，造成張女頸部有撕裂傷，所幸張女的鄭姓外甥女及時趕到將人帶離，並報警提告。

陰男事後更加憤憤不平，3月22日趁遞送文件給張女，陰男持預藏的水果刀刺向張女胸口，導致張女大量出血，鄭姓外甥女剛好在旁，見狀立即上前阻止，陰男揮舞水果刀恐嚇「如果再阻止，我連妳也殺」。

警方趕到逮捕陰男，張女送醫急救後仍不治身亡，警方依殺人罪嫌移送法辦；檢方依殺人、恐嚇等罪嫌起訴。

陰男於審理中自陳，案發期間受口腔癌惡性腫瘤所苦，需住院治療，導致身體狀況長期不穩定，心情低落，適值張女提出分手，而出現玉石俱焚等負面心態，繼而衝動犯案，已知錯悔悟。

嘉義地院審酌陰男無前科，坦承犯行，並與部分告訴人達成和解，其殺人罪部分，認為陰男惡性尚未達量處死刑、無期徒刑程度，因此，判處有期徒刑15年，褫奪公權5年。

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另外，陰男涉及傷害罪，判處有期徒刑6個月；恐嚇危害安全罪，判處有期徒刑3個月，應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

台電嘉義區營業處曾表示，陰經龍曾經是棒球國手，也曾是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，陰男在少棒時期，投、打方面表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊，當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今年已30餘年。（編輯：黃世雅）1110812