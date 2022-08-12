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嘉縣某鄉代會主席涉暴力討債刺傷人 50萬元交保

2022/8/12 19:53
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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣某鄉代表會主席林姓男子涉嫌替友人催討債務，將竹筷折斷再刺傷被害人左耳，並恐嚇要載到山裡處理，檢警昨天搜索、傳喚，檢方今天複訊後，林男以新台幣50萬元交保。

嘉義地檢署表示，林男的友人黃姓男子因與被害人有數百萬元債務糾紛，去年12月間，黃男率多名年輕人至嘉義市某餐廳，強押被害人至嘉義市文化路的聚會場所催討債務。

檢方指出，當時林男在聚會處吃飯，竟將竹筷折斷後刺傷被害人左耳，在場的吳男等人隨即以刀械、酒瓶及徒手毆打被害人成傷。

檢方表示，林男並對被害人恐嚇「這個不用講了，直接叫人載到山上裡」，現場多名年輕人又再次出手毆打被害人，造成被害人不支倒地。

全案經刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六隊、嘉義市警察局第一分局偵辦、蒐證後，檢察官昨天指揮警察執行搜索，並傳喚、拘提嘉義縣某鄉代會主席林男等6人到案。

檢方今天晚間複訊後，認為林男等人雖涉及妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，林男以50萬元交保，黃男等2人以10萬元交保，其餘3人各以5萬元交保。（編輯：戴光育）1110812

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