跟騷男反控女子跟騷 警主動為受害女聲請保護令

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（中央社記者高華謙新北15日電）新北市警方今天表示，蔡姓男子日前騷擾女子遭依跟騷法開立書面告誡後，反控女子騷擾他。警方主動向法院聲請保護令獲准，這是新北警首度主動為跟騷法被害人聲請保護令。

新北市政府警察局汐止分局發布新聞稿表示，40多歲蔡男於去年底在社群網站臉書（Facebook）與Instagram對某女子一見鍾情，幻想是自己女友，不斷傳訊騷擾，甚至有不雅照及恐嚇文字；還透過對方發文、照片及打卡地點得知行蹤。

蔡男會寄包裹到女子住處附近超商並傳訊請她領禮物，或邀她一起到餐廳用餐等，種種行為讓女子心生畏懼。

警方今年6月依跟蹤騷擾防制法拘提蔡男到案並開立書面告誡，移送新北地方檢察署偵辦。但蔡男否認犯行，後來到其他分局報案提告，反控女子跟蹤騷擾。

汐止警分局表示，這種行為顯然違反跟蹤騷擾書面告誡，為保護被害人，警方徵得女子同意後主動向台灣士林地方法院聲請保護令，法院開庭調查後10日核發保護令。

汐止警分局長林詮峰表示，跟蹤騷擾防制法已在今年6月上路，如有跟蹤騷擾行為可處1年以下有期徒刑；攜帶危險物品並犯跟騷罪者，最重可處5年以下有期徒刑。

林詮峰說，民眾如果遭跟蹤騷擾，可到鄰近派出所報警；呼籲民眾在網路貼文時，盡量避免洩漏過多個人資訊，以免遭有心人士掌握行蹤。

汐止警分局說，如果蔡男繼續跟蹤騷擾受害女子，將依違反保護令罪辦理。

跟騷法明定，為保護被害人安全，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，並同時以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；行為人如攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院並得預防性羈押。（編輯：張銘坤）1110815