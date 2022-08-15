彰縣民10人在東南亞失聯 縣警局透過外交系統協尋

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）民眾遭詐騙集團誘騙出國求職案例增多，彰化縣警察局指出，設籍在彰化縣的民眾留在柬埔寨等東南亞國家有214人，其中10人失聯，縣警局會透過外交系統協尋。

彰化縣議會第19屆第21、22、23及24次臨時會今天開議，民進黨彰化縣議員賴清美質詢警察局長吳坤旭，最近傳出民眾遭詐騙集團誘騙出國求職案例增加，擔心也有彰化縣民因出國求職遭詐騙，詢問縣警局有無進行清查。

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吳坤旭則說，目前設籍在彰化縣的民眾留在柬埔寨跟周邊國家有214人，截至昨天為止，有9人確認失聯，縣警局除協助家屬協尋外，也加強宣導呼籲民眾不要上當。

彰化縣警局刑警大隊進一步指出，今天又新增1人失聯，而失聯10人中有9名為男性，年齡在20歲上下，大多是進入柬埔寨、泰國等國家後失聯；可能是在當地從事詐騙工作，護照被扣留或被限制人身自由，縣警局會透過外交部等單位將縣民救出。（編輯：陳仁華）1110815